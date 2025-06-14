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ЦАХАЛ атаковал подземное хранилище ракет в Иране

ЦАХАЛ атаковал подземное хранилище ракет в Иране Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет различного типа и пусковых установок.
Другие страны
14 июня 2025 г. 22:06
ЦАХАЛ атаковал подземное хранилище ракет в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет различного типа и пусковых установок.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале армейской пресс-службы.

"ЦАХАЛ атаковал подземный объект для хранения и запуска ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет в западном Иране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители ВВС под руководством разведывательного отдела атаковали подземный объект, в котором находились туннели для хранения ракет класса "земля-земля", крылатые ракеты и многочисленные пусковые шахты.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu İranda yeraltı raket anbarına hücum edib

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