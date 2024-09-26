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ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 18:19
ЦАХАЛ атаковал десятки объектов Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, за последний час были атакованы десятки целей в Ливане, в частности, военные объекты, вооруженные отряды, ракетные установки, подготовленные к обстрелам израильской территории.

Среди прочего, по данным ведомства, удару подверглась пусковая установка, использовавшаяся ранее днем для обстрела в направлении приморского города Акко на севере Израиля. Также зраильские ВВС атаковали оружейные склады в окрестностях ливанских населенных пунктов Дейр-Интар, Зыбкин, Кфар-Шуба, Сиддикин и Тебнин на юге Ливана, проинформировали в армии.

Напомним. что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, которая заключается в нанесении массированных ударов по военным объектам этой организации.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livanda “Hizbullah”ın onlarla hədəfinə hücum edib

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