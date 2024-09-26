ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, за последний час были атакованы десятки целей в Ливане, в частности, военные объекты, вооруженные отряды, ракетные установки, подготовленные к обстрелам израильской территории.

Среди прочего, по данным ведомства, удару подверглась пусковая установка, использовавшаяся ранее днем для обстрела в направлении приморского города Акко на севере Израиля. Также зраильские ВВС атаковали оружейные склады в окрестностях ливанских населенных пунктов Дейр-Интар, Зыбкин, Кфар-Шуба, Сиддикин и Тебнин на юге Ливана, проинформировали в армии.

Напомним. что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, которая заключается в нанесении массированных ударов по военным объектам этой организации.