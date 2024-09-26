ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, за последний час были атакованы десятки целей в Ливане, в частности, военные объекты, вооруженные отряды, ракетные установки, подготовленные к обстрелам израильской территории.
Среди прочего, по данным ведомства, удару подверглась пусковая установка, использовавшаяся ранее днем для обстрела в направлении приморского города Акко на севере Израиля. Также зраильские ВВС атаковали оружейные склады в окрестностях ливанских населенных пунктов Дейр-Интар, Зыбкин, Кфар-Шуба, Сиддикин и Тебнин на юге Ливана, проинформировали в армии.
Напомним. что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, которая заключается в нанесении массированных ударов по военным объектам этой организации.