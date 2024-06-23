ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов радикалов в секторе Газа, войска продолжают операции и ведут бои в районе города Рафах на юге, а также в центральной части палестинского анклава.

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов радикалов в секторе Газа, войска продолжают операции и ведут бои в районе города Рафах на юге, а также в центральной части палестинского анклава.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ продолжает целенаправленные операции в районе Рафаха, где за истекшие сутки войска обнаружили шахты туннелей и подземную террористическую инфраструктуру, а также ликвидировали террористический отряд, который представлял угрозу",- уточнили в пресс-службе.

По словам военных, в центральной части сектора Газа израильские военнослужащие за минувшие сутки продолжали уничтожать вооруженные террористические отряды, ликвидируя террористов в ближнем бою, а также с помощью снайперского огня и ударов с беспилотников.