ЦАХАЛ атаковал 30 объектов радикалов в Хан-Юнисе в секторе Газа

Израильские ВВС и артиллерия армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 30 военным объектам радикалов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Израильские ВВС и артиллерия армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 30 военным объектам радикалов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

Уточняется, что удары были нанесены по "складу оружия, наблюдательным постам, шахтам туннелей и сооружениям, используемым террористической организацией ХАМАС", а также району, откуда ранее сегодня был выпущен снаряд в сторону Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве с целью освобождения похищенных.