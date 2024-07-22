О нас

ЦАХАЛ атаковал 30 объектов радикалов в Хан-Юнисе в секторе Газа

ЦАХАЛ атаковал 30 объектов радикалов в Хан-Юнисе в секторе Газа Израильские ВВС и артиллерия армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 30 военным объектам радикалов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Другие страны
22 июля 2024 г. 23:21
ЦАХАЛ атаковал 30 объектов радикалов в Хан-Юнисе в секторе Газа

Израильские ВВС и артиллерия армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 30 военным объектам радикалов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Уточняется, что удары были нанесены по "складу оружия, наблюдательным постам, шахтам туннелей и сооружениям, используемым террористической организацией ХАМАС", а также району, откуда ранее сегодня был выпущен снаряд в сторону Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве с целью освобождения похищенных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi