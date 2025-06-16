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ЦАХАЛ анонсировал новые удары по Тегерану

ЦАХАЛ анонсировал новые удары по Тегерану Армия обороны Израиля анонсировала новый удар по столице Ирана Тегерану и предупредила жителей столици о необходимости эвакуации.
Другие страны
16 июня 2025 г. 17:59
ЦАХАЛ анонсировал новые удары по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала новый удар по Тегерану и предупредила жителей столицы Ирана о необходимости эвакуации.

Как сообщает Report, об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"Уважаемые жители, в целях вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть указанную территорию в округе 3 Тегерана", - заявил ираноязычный представитель ЦАХАЛ Камаль Пенхаси.

Он подчеркнул, что в ближайшие часы израильская армия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Ирана в данном районе.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Müdafiə Ordusu Tehrana yeni zərbə endirəcəyini elan edib

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