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ЦАХАЛ анонсировал новую серию ударов по Ливану

ЦАХАЛ анонсировал новую серию ударов по Ливану Израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, включая район Бейрута.
Другие страны
21 октября 2024 г. 22:45
ЦАХАЛ анонсировал новую серию ударов по Ливану

Израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, включая район Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе наносить удары по Дахии в Бейруте", - сказал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

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