ЦАХАЛ: 60 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по 20 военным целям в Тегеране

ВВС Израиля нанесли удары по 20 военным целям в иранской столице Тегеране.

ВВС Израиля нанесли удары по 20 военным целям в иранской столице Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армии обороны Израиля уточнила, что среди атакованных целей объекты по производству оружия, центрифуг и научно-исследовательские и опытно-конструкторские объекты.

"Эти объекты были предназначены для того, чтобы позволить Ирану расширить масштабы и темпы обогащения урана для производства ядерного оружия", - отметили в ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин анонсировал начало третьей за день волны израильских ударов по Ирану.