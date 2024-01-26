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CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать "нейтральность" в конфликте

CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать "нейтральность" в конфликте Принятие двух детей из Газы на французской земле является всего лишь попыткой доказать свой "нейтральный" подход к конфликту между Палестиной и Израилем.
Другие страны
26 января 2024 г. 13:11
CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать нейтральность в конфликте

Прием двух детей из Газы во Франции - всего лишь лицемерная попытка продемонстрировать свой "нейтральный" подход к войне в Газе.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за декабрь британской независимой правозащитной организации CAGE.

В отчете подчеркивается, что четыре года назад французское правительство инициировало скрытную политику исламофобии, разрушив при этом основы автономии мусульманской общины путем целенаправленного преследования: "Политика "систематической обструкции", практически неизвестная за пределами страны и едва ли понимаемая внутри нее, приравнивается к преследованию мусульман во Франции в соответствии с определением этого термина в международном праве".

Последние данные по этому поводу были обнародованы Макроном в закрытом докладе еще в феврале 2023 года. "Обновленные данные никоим образом не публиковались, поскольку государство хочет избежать какого-либо серьезного общественного контроля", - говорится в публикации.

Согласно данным за октябрь 2023 года 30 034 учреждения, которые возглавляют мусульмане, преследовались государством, 1082 были закрыты с общей конфискацией 55, 914 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке CAGE: “Fələstinli uşaqları qəbul etməklə Fransa münaqişə ilə bağlı “neytral” olduğunu göstərməyə cəhd edir”
Версия на английском языке CAGE: France welcomed Palestinian children in a bid to prove its 'neutral' approach to conflict

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