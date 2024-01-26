CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать "нейтральность" в конфликте

Принятие двух детей из Газы на французской земле является всего лишь попыткой доказать свой "нейтральный" подход к конфликту между Палестиной и Израилем.

Прием двух детей из Газы во Франции - всего лишь лицемерная попытка продемонстрировать свой "нейтральный" подход к войне в Газе.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за декабрь британской независимой правозащитной организации CAGE.

В отчете подчеркивается, что четыре года назад французское правительство инициировало скрытную политику исламофобии, разрушив при этом основы автономии мусульманской общины путем целенаправленного преследования: "Политика "систематической обструкции", практически неизвестная за пределами страны и едва ли понимаемая внутри нее, приравнивается к преследованию мусульман во Франции в соответствии с определением этого термина в международном праве".

Последние данные по этому поводу были обнародованы Макроном в закрытом докладе еще в феврале 2023 года. "Обновленные данные никоим образом не публиковались, поскольку государство хочет избежать какого-либо серьезного общественного контроля", - говорится в публикации.

Согласно данным за октябрь 2023 года 30 034 учреждения, которые возглавляют мусульмане, преследовались государством, 1082 были закрыты с общей конфискацией 55, 914 млн евро.