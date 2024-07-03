CAGE: Исламофобская конспирология стала частью госполитики Парижа перед Олимпийскими играми

В преддверии Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал префектов страны принять меры для ограничения способностей, создавать проблемы и держать под наблюдением мусульман, с

В преддверии Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал префектов страны принять меры "для ограничения возможностей создавать проблемы" и "держать под наблюдением мусульман, считающихся наиболее опасными".

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за апрель-май британской независимой правозащитной организации CAGE.

"Моральная паника стала неотъемлемой частью в государственных структурах, что и порождает навязчивую политику, направленную на психологическое подавление политически активных и инакомыслящих мусульман", - говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что Ж.Дарманен подробно описал систему выявления и пресечения деятельности лиц, которые внесены в список "исламистов и джихадистов", зарегистрированных в картотеке (FSPRT). Под наблюдением окажутся более 5 100 человек.

Префекты обязаны незамедлительно принять меры “любого рода” в отношении "любой цели", зарегистрированной в вышеупомянутом досье. К ним относятся рейды, домашние аресты и кратковременные тюремные заключения.

По его мнению, эти действия еще раз доказывают, что государство официально адаптировало исламофобскую конспиративную линию, согласно которой мусульманское сообщество “вот-вот разрушит сами его устои”.