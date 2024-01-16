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CAGE: Исламофобия - неотъемлемая часть внутренней и внешней политики Франции

CAGE: Исламофобия - неотъемлемая часть внутренней и внешней политики Франции В рамках своей постколониальной дипломатической стратегии в отношении арабских стран, Франция последовательно поддерживала концепцию двухгосударственного решения в конфликте на Ближнем Востоке и выражала осуждение в адрес Израиля.
Другие страны
16 января 2024 г. 11:41
CAGE: Исламофобия - неотъемлемая часть внутренней и внешней политики Франции

В рамках своей постколониальной дипломатической стратегии в отношении арабских стран, Франция последовательно поддерживала концепцию двух государств для решения конфликта на Ближнем Востоке и осуждала Израиль. Теперь внешняя и внутренняя политика характеризуется скорее ярой исламофобией.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за ноябрь британской независимой правозащитной организации CAGE.

Правда, это было скорее не для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, а в "борьбе за сердца и умы" мусульман и попытке убедить их в предполагаемом благосклонном отношении Франции к ним и их политическому развитию, говорится в отчете.

Теперь французские власти отказались даже от таких показных действий.

"В результате пересмотра своей постколониальной "арабской политики" Франция радикально изменила свою позицию. В настоящее время страна активно поддерживает Израиль", - заявляют в CAGE, отмечая, что решения вызвали широкий протест в обществе.

Независимая правозащитная организация также заявляет, что во внутренней политике продолжаются тенденции исламофобии.

Так, частная мусульманская средняя школа "Averroès" в Лилле испытывающая уже несколько лет притеснения и отказ в предоставлении ежегодной субсидии. Причем одно из лучших средних учебных заведений Франции, согласно данным национального образования страны.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, не так давно считавшийся потенциальным преемником президента Макрона, поддержал недавнее решение местных политиков, близких к ультраправым, о расторжении контракта со школой, что ставит под угрозу само существование этого среднего заведения в будущем.

Другой пример, приведенный в отчете, - угрозы в адрес мусульман Лиона после убийства в ночной потасовке молодого человека.

"Так как один из подозреваемых являлся арабом, ультраправые вышли на улицы с угрозами в адрес мусульман и другого цветного населения Лиона, причем не дожидаясь каких-то доказательств расовых мотивов убийства", - указано в отчете.

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Версия на английском языке CAGE: Islamophobia - integral part of French domestic and foreign policy

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