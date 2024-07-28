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C Spire отзывает свою рекламу на Олимпиаде в Париже

C Spire отзывает свою рекламу на Олимпиаде в Париже Американская телекоммуникационная компания C Spire приняла решение отозвать рекламу организации на Олимпийских играх в Париже.
Другие страны
28 июля 2024 г. 16:22
C Spire отзывает свою рекламу на Олимпиаде в Париже

Американская телекоммуникационная компания C Spire приняла решение отозвать рекламу организации на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была представлена сцена с провокационной пародией на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

"Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. Компания откажется от рекламы на этих Олимпийских играх", - отметили в компании.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Amerikanın “C Spire” şirkəti Paris Olimpiya Oyunlarında reklamdan imtina edəcək
Версия на английском языке C Spire to pull its advertising from Paris Olympics

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