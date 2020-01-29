C обвала котировок начались торги в Гонконге на фоне эпидемии коронавируса

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в среду обвальным падением котировок после окончания здесь выходных по случаю Нового года по лунному календарю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, индекс Hang Seng в момент начала операций сократился на 848 пунктов (3,03%) - до значения 27101, - свидетельствуют данные этой площадки.

Участники рынка охвачены пессимизмом на фоне разрастания эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), и его негативным влиянием на экономику. Отрицательной динамикой охвачены все без исключения "голубые фишки", входящих в структуру индекса.

Худшие результаты демонстрируют активы, связанные с туризмом, транспортом, торговлей, игорным бизнесом. На 6,3% подешевели бумаги оператора казино в Макао Galaxy Entertainment. Стремительно теряют в цене акции перевозчиков на фоне сокращения транспортного сообщения между Гонконгом и материковым Китаем. На 4% ухудшила позиции крупнейшая местная авиакомпания Cathay Pacific. На 5,7% обрушилась стоимость бумаг холдинга Shun Tak - оператора паромных перевозок.