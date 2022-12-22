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C начала войны из Украины в страны Европы прибыли более 7,86 млн беженцев

C начала войны из Украины в страны Европы прибыли более 7,86 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля - начала специальной военной операции РФ - по 20 декабря 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 863 339 беженцев с Украины. За последние две недели их
Другие страны
22 декабря 2022 г. 02:47
C начала войны из Украины в страны Европы прибыли более 7,86 млн беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля - начала специальной военной операции РФ - по 20 декабря 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 863 339 беженцев с Украины. За последние две недели их число выросло на 30 846.

Как передает Report, это следует из данных УВКБ.

Согласно имеющимся в управлении сведениям, больше всего беженцев приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 544 074), Германия (1 021 667), Чехия (472 473), Италия (173 231), Испания (158 789), Болгария (148 451), Великобритания (150 600), Франция (118 994), Словакия (104 140) и Румыния (103 167). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включен 4 862 561 беженец.

По данным УВКБ, в целом после 24 февраля из Украины в соседние страны прибыли 16 595 007 человек. При этом 8 711 402 человека пересекли границу в обратном направлении.

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