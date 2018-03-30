C начала действия гуманитарных пауз более 143 тыс. человек покинули Восточную Гуту

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" из Эрбина в зону деэскалации Идлиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило минобороны России.

"По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве сообщается, что с начала действия гуманитарных пауз более 143 тыс. человек покинули Восточную Гуту при участии Центра по примирению.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 143 тыс. человек", - сказали в военном ведомстве.