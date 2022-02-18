C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

Более 280 человек эвакуированы с парома на северо-западе Греции после того, как на нем произошел пожар.

Более 280 человек эвакуированы с парома на северо-западе Греции после того, как на нем произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Судно направлялось на юг Италии. По данным греческой береговой охраны, незначительные травмы при эвакуации получил один человек.

На пароме Euroferry Olympia находилось 237 человек и 51 член экипажа. После эвакуации их всех доставили на остров Корфу.

О причине возгорания пока не сообщается. Однако отмечается, что судно загорелось вскоре после того, как вышло из греческого порта в городе Игуменица.