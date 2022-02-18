О нас
Report Georgia
Аудио новости

C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек Более 280 человек эвакуированы с парома на северо-западе Греции после того, как на нем произошел пожар.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 12:13
C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

Более 280 человек эвакуированы с парома на северо-западе Греции после того, как на нем произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Судно направлялось на юг Италии. По данным греческой береговой охраны, незначительные травмы при эвакуации получил один человек.

На пароме Euroferry Olympia находилось 237 человек и 51 член экипажа. После эвакуации их всех доставили на остров Корфу.

О причине возгорания пока не сообщается. Однако отмечается, что судно загорелось вскоре после того, как вышло из греческого порта в городе Игуменица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hundreds evacuated after Greek ferry catches fire

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi