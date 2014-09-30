Cирия поддерживает нанесение ударов по ИГ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Cирия поддерживает нанесение ударов по боевикам "Исламского государства" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Министр призвал Соединенные Штаты наносить авиаудары не только по боевикам ИГ, но и по позициям других террористических группировок. "У них одна и та же экстремистская идеология", — заявил Муаллем. США, по словам главы МИД, должны включить в список ударов позиции всех исламистских группировок, воюющих против войск президента Сирии Башара Асада. Министр отметил, что Дамаск "удовлетворен" действиями коалиции.

С 23 сентября США при поддержке пяти арабских стран (Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ) проводят операцию против "Исламского государства" в Сирии, нанося авиаудары по контролируемым ими объектам.