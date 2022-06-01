Бывшую жену члена королевской семьи Катара нашли мертвой в Испании

Тело Касии Галланьо, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили в городе Марбелья на южном побережье Испании.

Тело Касии Галланьо, бывшей жены дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы аль Тани, обнаружили в городе Марбелья на южном побережье Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации СМИ, аль Тани с 1992 года живет во Франции, так как в Катаре его обвинили в попытке организации госпереворота. Пара поженилась в 2004-м, в браке у них родились три дочери.

В 2012 году они расстались, а Галланьо обвинила экс-супруга в насилии над старшим ребенком. После этого в течение десяти лет она боролась за право опеки над дочерями, однако детей отдали отцу.

Женщина скончалась в возрасте 45 лет в собственном доме, признаков насильственной смерти на теле не нашли. В последнее время она страдала от депрессии и злоупотребления алкоголем.