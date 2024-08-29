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Бывшую супругу племянника Нурсултана Назарбаева приговорили к 12 годам

Бывшую супругу племянника Нурсултана Назарбаева приговорили к 12 годам Алматинский специализированный суд по уголовным делам вынес приговор экс-супруге племянника Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды.
Другие страны
29 августа 2024 г. 15:47
Бывшую супругу племянника Нурсултана Назарбаева приговорили к 12 годам

Алматинский специализированный суд по уголовным делам вынес приговор экс-супруге племянника Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Гульмиру Сатыбалды признали виновной в самоуправстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Ее сообщника Мади Батыршаева приговорили к 9 годам лишения свободы.

Суд получило дело Гульмиры Сатыбалды в мае, после завершения расследования Агентства по противодействию коррупции.

В мае 2023 года Гульмира Сатыбалды уже получила первый срок - 7 лет лишения свободы за рейдерский захват бизнеса и похищение человека.

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