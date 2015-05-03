Бывший замглавы Пентагона: терроризм - главная угроза для США, трения с РФ краткосрочны

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Наибольшую угрозу для США в настоящее время представляют международные террористические группировки, связанные с радикальным исламом, а период обострения отношений между Вашингтоном и Москвой будет недолгим. Такое мнение выразил в опубликованном в субботу интервью газете New York Times бывший заместитель главы Пентагона по разведке Майкл Викерс, который ушел в отставку с данного поста на этой неделе.

"Непосредственную угрозу для нас представляет терроризм, в особенности со стороны глобальных джихадистских группировок, которые желают атаковать Соединенные Штаты. Это постоянная опасность", - указал Викерс. "К этой же категории теперь можно отнести и киберсферу", - добавил он.

Говоря об осложнении отношений между США и Россией, бывший заместитель главы Пентагона отметил, что "это достаточно краткосрочная проблема".

Как отметил Викерс, если говорить о долгосрочных стратегических проблемах, то следует "взглянуть на Ближний Восток, где ведут войны чужими руками, действуют террористы и есть опасность религиозных войн и конфликтов". По его мнению, Вашингтону также следует уделять внимание "подъему Китая" и "отношениям с союзниками в этом регионе, а также поддержанию в нем мира", информирует Report ссылаясь на ТАСС.