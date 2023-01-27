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Бывший замглавы администрации Тайваня занял пост председателя правительства

Бывший замглавы администрации Тайваня занял пост председателя правительства Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в пятницу назначила на пост председателя правительства своего бывшего заместителя Чэнь Цзяньжэня.
Другие страны
27 января 2023 г. 10:05
Бывший замглавы администрации Тайваня занял пост председателя правительства

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в пятницу назначила на пост председателя правительства своего бывшего заместителя Чэнь Цзяньжэня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство CNA.

"Он зарекомендовал себя как великодушный и бескорыстный человек, преданный своему делу", - приводит агентство слова Цай Инвэнь. По ее словам, Чэнь Цзяньжэнь - "лучшая кандидатура" на пост главы правительства острова и "сможет сплотить население Тайваня перед лицом всевозможных вызовов".

19 января прежний глава тайваньского правительства Су Чжэньчан подал в отставку. Ожидается, что 30 января произойдут массовые перестановки в кабинете министров острова.

71-летний Чэнь Цзяньжэнь занимал должность заместителя главы администрации Тайваня в 2016-2020 годах. Он предпринял активные усилия для реформирования правительственной пенсионной системы.

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