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Бывший замгенсека ООН призвал Пекин готовиться к нанесению ядерного удара

Бывший замгенсека ООН призвал Пекин готовиться к нанесению ядерного удара Китай должен быть готов первым применить ядерное оружие, чтобы при необходимости дать отпор формируемым США альянсам
Другие страны
25 сентября 2021 г. 18:43
Бывший замгенсека ООН призвал Пекин готовиться к нанесению ядерного удара

Китай должен быть готов первым применить ядерное оружие, чтобы при необходимости дать отпор формируемым США альянсам.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

По его словам, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первыми. Политика КНР, добавил дипломат, подняла моральный авторитет страны, но не подходит в качестве ответа на политику Вашингтона, которая угрожает безопасности в регионе.

Слова Ш.Цзукана прозвучали на фоне создания AUKUS - нового альянса США, Великобритании и Австралии.

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