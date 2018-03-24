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    Бывший замдиректора ФБР США узнал о своем увольнении из СМИ

    После двух десятков лет госслужбы я узнал о своем увольнении самым бездушным образом© Los Angeles Times

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Примерно в 22:00 подруга позвонила сказать мне, что CNN сообщает, что меня уволили. Она зачитала мне заявление генерального прокурора. Таким образом, после двух десятков лет госслужбы я узнал о своем увольнении самым бездушным образом - от третьих лиц, из новостного сообщения", - отметил Э.Маккейб встатье для The Washington Post.

    Он также добавил, что вскоре после звонка получил на электронную почту письмо с официальным уведомлением от министерства юстиции.

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