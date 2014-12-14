Бывший вице-президент США Чейни: применение ЦРУ пыток было оправданным

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Допросы с пристрастием, которые проводили сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в отношении лиц, подозревавшихся в терроризме, приносили желаемые результаты и были совершенно оправданными. С таким утверждением выступил бывший вице-президент США Дик Чейни.

По его словам, благодаря пыткам была получена ценная информация для ведения борьбы с террористами.

"Программа была успешной, абсолютно успешной. Я бы без колебаний одобрил ее вновь", - сказал Чейни в интервью американскому телеканалу NBC.

По его утверждению, применение пыток помогло спецслужбам США установить местонахождение экс-лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, уничтоженного в мае 2011 года в ходе рейда на его дом в пакистанском Абботтабаде, а также найти других организаторов терактов 11 сентября 2001 года и предотвратить новые террористические атаки на территории США.

Чейни занимал должность вице-президента в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.

Комитет по разведке сената Конгресса США во вторник опубликовал несекретную версию доклада о применении американскими спецслужбами пыток против лиц, подозревавшихся в терроризме и содержавшихся в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом после терактов 11 сентября 2001 года. Согласно документу, их лишали сна, унижали, обливали водой, создавая иллюзию утопления. Кроме того, имели место угрозы сексуального насилия.

Доклад содержит 6 тыс. страниц и охватывает период с 2002 по 2009 год. Большая его часть засекречена, обнародованы лишь 528 страниц.