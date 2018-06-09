Бывший сотрудник Госдепа сядет пожизненно за шпионаж в пользу Китая

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник госдепартамента США признан присяжными виновным в шпионаже в пользу Китая, ему грозит пожизненное заключение. Окончательное решение по наказанию принимает судья.

Чиновнику предъявили обвинения в шпионаже в пользу КНР в конце июня 2017 года. Согласно материалам дела, он передал китайским спецслужбам три документа, два из которых были секретные, а третий имел гриф "совершенно секретно", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации американских спецслужб, всего китайской стороне могли быть переданы до восьми секретных документов, за которые бывший чиновник получил 25 тысяч долларов.