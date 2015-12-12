Бывший солдат армии Пиночета признался в убийствах в прямом эфире

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Чили задержали мужчину, который признался в прямом радиоэфире в участии в массовых убийствах противников диктатуры Аугусто Пиночета в 1970-годах прошлого века.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, им оказался бывший солдат чилийской армии 62-летний Гильермо Рейес Рамсси.

Приказ о его розыске был дан министром по правам человека Марио Карросой после выступления Рамсси на местном радио. Он позвонил в программу и анонимно рассказал о расстрелах, в которых принимал участие.

В ближайшее время задержанный должен быть доставлен в Сантьяго для дальнейших допросов.