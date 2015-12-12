 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший солдат армии Пиночета признался в убийствах в прямом эфире

    После звонка на радио мужчина был арестован и обвинен в убийстве

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Власти Чили задержали мужчину, который признался в прямом радиоэфире в участии в массовых убийствах противников диктатуры Аугусто Пиночета в 1970-годах прошлого века.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, им оказался бывший солдат чилийской армии 62-летний Гильермо Рейес Рамсси.

    Приказ о его розыске был дан министром по правам человека Марио Карросой после выступления Рамсси на местном радио. Он позвонил в программу и анонимно рассказал о расстрелах, в которых принимал участие.

    В ближайшее время задержанный должен быть доставлен в Сантьяго для дальнейших допросов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi