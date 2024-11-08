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Стармер назначил Пауэлла своим советником по нацбезопасности

Стармер назначил Пауэлла своим советником по нацбезопасности Премьер-министр Великобрии Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам нацбезопасности.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 17:47
Стармер назначил Пауэлла своим советником по нацбезопасности

Премьер-министр Великобрии Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам нацбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.

"Джонатан посвятил свою карьеру защите интересов страны, проработав 17 лет дипломатом в Министерстве иностранных дел и 10 лет руководителем канцелярии премьер-министра, и я рад назначить его на эту важную должность", - приводятся слова Стармера в заявлении.

Премьер подчеркнул роль Пауэлла в переговорах по заключению в 1998 Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в Северной Ирландии.

Отмечается, что на сегодняшний день Пауэлл является генеральным директором британской благотворительной организации Inter Mediate, работающей над вопросами урегулирования международных конфликтов.

После ухода с поста главы канцелярии премьера в 2007 году он работал в качестве руководителя инвестиционного отделения американского банка Morgan Stanley.

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