Стармер назначил Пауэлла своим советником по нацбезопасности

Премьер-министр Великобрии Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам нацбезопасности.

Премьер-министр Великобрии Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам нацбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.

"Джонатан посвятил свою карьеру защите интересов страны, проработав 17 лет дипломатом в Министерстве иностранных дел и 10 лет руководителем канцелярии премьер-министра, и я рад назначить его на эту важную должность", - приводятся слова Стармера в заявлении.

Премьер подчеркнул роль Пауэлла в переговорах по заключению в 1998 Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в Северной Ирландии.

Отмечается, что на сегодняшний день Пауэлл является генеральным директором британской благотворительной организации Inter Mediate, работающей над вопросами урегулирования международных конфликтов.

После ухода с поста главы канцелярии премьера в 2007 году он работал в качестве руководителя инвестиционного отделения американского банка Morgan Stanley.