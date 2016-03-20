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    Бывший президент Туниса заочно приговорен к 10 годам тюрьмы

    Бен Али обвиняется в использовании своего положения для получения выгоды в рекламном агентстве

    Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Суд Туниса заочно приговорил экс-президента страны Зина эль-Абидина Бен Али к десяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью.

    Как передает Report со ссылкой на сообщает РИА Новости, Бен Али обвиняется в "использовании своего положения для получения выгоды" в рекламном агентстве Bienvu.

    Другие подробности дела не сообщаются.

    Это уже не первое обвинение, выдвинутое против экс-главы Туниса. Бен Али в 2011 году бежал из страны в Саудовскую Аравию после "жасминовой революции", которая была вызвана недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Тогда в результате массовых беспорядков погибли более 80 человек.

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