Бывший президент Туниса заочно приговорен к 10 годам тюрьмы

Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Суд Туниса заочно приговорил экс-президента страны Зина эль-Абидина Бен Али к десяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью.

Как передает Report со ссылкой на сообщает РИА Новости, Бен Али обвиняется в "использовании своего положения для получения выгоды" в рекламном агентстве Bienvu.

Другие подробности дела не сообщаются.

Это уже не первое обвинение, выдвинутое против экс-главы Туниса. Бен Али в 2011 году бежал из страны в Саудовскую Аравию после "жасминовой революции", которая была вызвана недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Тогда в результате массовых беспорядков погибли более 80 человек.