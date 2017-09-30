Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама посетит Аргентину и встретится с главой южноамериканской страны Маурисио Макри.

Как передает Report, встреча пройдет в провинции Буэнос-Айрес в четверг, 5 октября.

«Макри примет Обаму в резиденции Кинта де Оливос в этот четверг», — рассказал «РИА Новости» источник в МИД Аргентины.

В пятницу, 6 октября, Обама отправится в провинцию Кордоба, где встретится с губернатором Хуаном Скиаретти.

Также бывший американский президент примет участие в форуме «Зеленая миля», который пройдет в Кордобе.