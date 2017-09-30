 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший президент США Барак Обама посетит Аргентину

    Он встретится с главой южноамериканской страны Маурисио Макри

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама посетит Аргентину и встретится с главой южноамериканской страны Маурисио Макри.

    Как передает Report, встреча пройдет в провинции Буэнос-Айрес в четверг, 5 октября.

    «Макри примет Обаму в резиденции Кинта де Оливос в этот четверг», — рассказал «РИА Новости» источник в МИД Аргентины.

    В пятницу, 6 октября, Обама отправится в провинцию Кордоба, где встретится с губернатором Хуаном Скиаретти.

    Также бывший американский президент примет участие в форуме «Зеленая миля», который пройдет в Кордобе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi