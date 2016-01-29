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    ​Бывший президент Сальвадора Франсиско Флорес впал в кому

    Он был обнаружен без сознания на полу своего дома

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес впал в кому.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он был обнаружен без сознания на полу своего дома и переведен в больницу.

    Кома носит необратимый характер из-за неврологических нарушений.

    Бывший глава государства подозревается в крупных денежных махинациях. Политик находился под домашним арестом.

    Флорес был президентом Сальвадора в 1999-2004 годах. По данным правоохранительных органов, он похитил чеки на 15,3 млн. долларов, которые якобы были выданы правительством Тайваня Сальвадору в 2003-2004 годах. Сам Флорес отвергает эти обвинения.

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