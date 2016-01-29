​Бывший президент Сальвадора Франсиско Флорес впал в кому

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес впал в кому.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он был обнаружен без сознания на полу своего дома и переведен в больницу.

Кома носит необратимый характер из-за неврологических нарушений.

Бывший глава государства подозревается в крупных денежных махинациях. Политик находился под домашним арестом.

Флорес был президентом Сальвадора в 1999-2004 годах. По данным правоохранительных органов, он похитил чеки на 15,3 млн. долларов, которые якобы были выданы правительством Тайваня Сальвадору в 2003-2004 годах. Сам Флорес отвергает эти обвинения.