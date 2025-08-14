О нас

Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование выплатить почти 1 млн евро налогов

Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование выплатить почти 1 млн евро налогов Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование от налоговой службы на выплату почти 1 млн евро.
Другие страны
14 августа 2025 г. 20:26
Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование выплатить почти 1 млн евро налогов

Бывшему президенту Румынии Клаусу Йоханнису налоговая служба направила требование о выплате почти 1 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает румынское издание Digi24,

Сумма представляет собой арендные платежи за 17 лет за дом в Сибиу, который был признан незаконно полученным и возвращен из наследства.

По данным издания, Йоханнис в течение 17 лет получал арендную плату от банка за дом стоимостью около 300 тыс. евро.

Суд признал наследство, по которому он стал владельцем недвижимости, незаконным. Процесс завершился три года назад, однако налоговая служба не сразу потребовала аннулирования свидетельства о наследстве, признанного недействительным.

После получения требования у бывшего президента есть 15 дней для добровольного исполнения, чтобы избежать принудительного взыскания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın sabiq prezidenti 1 milyon avroya yaxın vergi ödəməli olacaq

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi