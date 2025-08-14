Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование выплатить почти 1 млн евро налогов

Бывший президент Румынии Клаус Йоханнис получил требование от налоговой службы на выплату почти 1 млн евро.

Бывшему президенту Румынии Клаусу Йоханнису налоговая служба направила требование о выплате почти 1 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает румынское издание Digi24,

Сумма представляет собой арендные платежи за 17 лет за дом в Сибиу, который был признан незаконно полученным и возвращен из наследства.

По данным издания, Йоханнис в течение 17 лет получал арендную плату от банка за дом стоимостью около 300 тыс. евро.

Суд признал наследство, по которому он стал владельцем недвижимости, незаконным. Процесс завершился три года назад, однако налоговая служба не сразу потребовала аннулирования свидетельства о наследстве, признанного недействительным.

После получения требования у бывшего президента есть 15 дней для добровольного исполнения, чтобы избежать принудительного взыскания.