Бывший президент Перу Моралес умер в возрасте 100 лет

Экс-президент Перу Франсиско Моралес Бермудес, который возглавлял страну в 1975–1980 годах, умер в Лиме на 101-м году жизни.

Экс-президент Перу Франсиско Моралес Бермудес, который возглавлял страну в 1975–1980 годах, умер в Лиме на 101-м году жизни.

Как передает Report , об этом местной радиостанции RPP сообщила его семья.

"Состояние здоровья было деликатным. Общий дисбаланс, который он не смог преодолеть", – рассказал его сын Ремихио Моралес.

Глава генштаба и министр экономики в годы военной диктатуры, Моралес в 1975 году взял власть в свои руки. Он управлял армией и советом министров до 1980 года, когда президент и конгресс были избраны путем демократического голосования.

Моралес был заочно осужден в Италии за участие в поддерживаемой в США "Операции Кондор" – кампании политических репрессий и государственного терроризма.

В 2019 году экс-президента Перу в Риме приговорили к пожизненному сроку, но его не экстрадировали, он продолжал жить свободно на родине.