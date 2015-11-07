​Бывший президент Израиля скончался на 95-м году жизни

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Пятый президент Израиля Ицхак Навон, занимавший пост главы страны в 1978-1983 годах, скончался в субботу на 95-м году жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, деталей о причине смерти политика пока не поступало.

Навон родился в Иерусалиме в 1921 году. Его политическая карьера началась еще при кабинетах первых израильских премьеров - Давида Бен-Гуриона и Моше Шаретта. В 1965 году Навон был избран в Кнессет (израильский парламент) от партии Бен-Гуриона РАФИ. Там он занял должность вице-спикера и возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне до избрания на пост президента.

Как отмечает израильская газета Haaretz, Навон стал единственным израильским президентом, продолжившим политическую карьеру и после президентства. В 1984-1990 годах он служил на посту министра образования и культуры. Навон покинул политическую арену в 1992 году.

Ицхак Навон известен также как успешный писатель и драматург.