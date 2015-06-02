Бывший президент Ирака спустя три года был замечен среди общественности

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ За последние три года бывший президент Ирака Джалал Талабани впервые был замечен среди общественности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, после долгого перерыва он впервые принял участие на заседании партии Объединение патриотов Курдистана, лидером которого является. Бывший президент и сейчас является генсеком партии. С 2012 года Джалал Талабани лечился в Германии. У него произошло кровоизлияние в мозг. В прошлом году экс-президент вернулся в иракский город Сулейманийе. До этого каких-либо известий о нем не было.

В информации отмечается, что в течение долгого времени он не появлялся среди общественности, и поэтому многие считали, что Д.Талабани уже нет в живых. Однако вчера он побывал на мероприятии, посвященном 40-летию со дня создания партии.

По словам его личного врача Неджмеддина Керима, состояние Д.Талабани нормальное, однако оно может измениться в любое время.