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    Бывший президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению

    Соответствующий вердикт вынес уголовный суд Каира

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий вердикт вынес уголовный суд Каира.



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