Бывший президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий вердикт вынес уголовный суд Каира.





