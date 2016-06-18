Бывший президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению
Бывший президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению
Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий вердикт вынес уголовный суд Каира.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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