Бывший президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию

© Foto: Lainfo.es

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бывший президент Бразилии Лула Да Силва приговорен к тюрьме по делу о коррупции. Да Сильву признали виновным в отмывании денег.

Как передает Report, бывший глава государства приговорен к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения.

Отметим, что вердикт не означает, что Да Сильва будет заключен под стражу в ближайшее время. В случае подачи апелляции, согласно законам Бразилии, Да Сильва останется на свободе до подтверждения обвинительного приговора судом второй инстанции.