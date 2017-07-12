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    Бывший президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию

    Да Сильву признали виновным в отмывании денег© Foto: Lainfo.es

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бывший президент Бразилии Лула Да Силва приговорен к тюрьме по делу о коррупции. Да Сильву признали виновным в отмывании денег.

    Как передает Report, бывший глава государства приговорен к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения.

    Отметим, что вердикт не означает, что Да Сильва будет заключен под стражу в ближайшее время. В случае подачи апелляции, согласно законам Бразилии, Да Сильва останется на свободе до подтверждения обвинительного приговора судом второй инстанции.

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