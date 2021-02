Бывший премьер-министр Великобритании вакцинировалась от коронавируса

Экс-глава правительства Великобритании Тереза Мэй привилась вакциной от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщила в пятницу на своей странице в Twitter.

"Только что получила первую дозу вакцины от коронавируса. Она безопасна, эффективна и безболезненна. Сделайте также себе прививку, когда наступит ваша очередь. Только защищая друг друга, мы можем одолеть вирус", - отметила 64-летняя Мэй.