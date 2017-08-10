Бывший премьер Пакистана назвал свою отставку оскорблением избирателей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Это посмешище повторялось на протяжении 70 лет, и Пакистан более не может это терпеть, это оскорбление для избирателей.

Как сообщает Report со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

"Мне не позволили закончить третий срок. Ни один премьер-министр в Пакистане не был допущен к окончанию своего срока", - сказал Шариф.

Он прибавил, что хочет начать дебаты по поводу того, почему ни один избранный премьер-министр не завершил свой полный срок в Пакистане, управляемом представителями армии на протяжении более половины своей 70-летней истории.

Отмечается, что в настоящее время экс-премьер проводит серию массовых мероприятий от Исламабада до Лахора, чтобы продемонстрировать, что решение суда не уменьшило его влияние.

Как сообщалось, 67-летний Наваз Шариф подал в отставку с должности главы правительства на прошлой неделе сразу после того, как решение отстранить его от должности принял Верховный суд Пакистана. По этому решению, он не будет иметь права занимать государственные и выборные должности в течение 10 лет.

4 августа президент Пакистана Мамнун Хуссейн привел к присяге новый состав правительства.