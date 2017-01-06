Бывший премьер Бельгии будет претендовать на пост председателя Европарламента

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Председатель европарламентской фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) и бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстадт объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Европарламента на замену сдающему полномочия немцу Мартину Шульцу.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в связи с этим он распространил видеообращение.

"В это небезопасное бурное время, когда Европе угрожают националисты и популисты всех видов, нам необходимы те, кто наводит мосты и изыскивает компромиссы, и я хочу быть одним из них. Именно поэтому я желаю посвятить всю мою страсть и все мои умения Европе и ее парламенту", - заявил Верховстадт в видеообращении.

Отметим, что фракция ALDE из 67 депутатов является четвертой по количественному составу политической группой Европарламента.