Бывший председатель China Everbright Group приговорен к 12 годам тюрьмы

Бывший председатель китайской корпорации China Everbright Group Тан Шуаннин приговорен к 12 годам тюремного заключения.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CCTV.
Суд признает его виновным в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением в личных целях.
Тан Шуаннин был арестован в январе.
China Everbright Group - один из крупнейших многопрофильных государственных холдингов, который находится в административном подчинении Госсовету КНР. Среди акционеров корпорации - Министерство финансов Китая.