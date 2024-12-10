Бывший председатель China Everbright Group приговорен к 12 годам тюрьмы

Бывший председатель China Everbright Group Тан Шуаннин был приговорен к 12 годам тюремного заключения за коррупцию, взяточничество и злоупотребление служебным положением в личных целях.

Бывший председатель китайской корпорации China Everbright Group Тан Шуаннин приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CCTV.

Суд признает его виновным в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением в личных целях.

Тан Шуаннин был арестован в январе.

China Everbright Group - один из крупнейших многопрофильных государственных холдингов, который находится в административном подчинении Госсовету КНР. Среди акционеров корпорации - Министерство финансов Китая.