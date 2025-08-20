Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана

Сегодня в Осло стартовал судебный процесс над гражданином Норвегии, работавшим охранником в посольстве США и обвиняемым в передаче секретной информации российской и иранской разведкам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно обвинительному заключению, 30-летний мужчина с марта 2024 года до своего ареста 20 ноября передавал данные о деятельности посольства в обмен на оплату в евро и биткоинах.

Следствие утверждает, что он предоставлял контактные данные дипломатов, их семей и сотрудников посольства, а также дипломатические номера автомобилей, планы этажей здания, процедуры безопасности и списки курьеров, сотрудничавших с норвежской разведкой.

В качестве доказательства обвинение представило электронное письмо, отправленное в российское посольство, где подсудимый написал, что у него есть "информация, которая может быть вам полезна".

Адвокат Ингер Задиг заявила, что ее подзащитный "раскаивается, но не является шпионом".

Судебный процесс продлится восемь дней. В случае признания вины мужчине грозит до 21 года тюрьмы.

Разведывательная служба Норвегии ранее неоднократно отмечала, что Россия, Иран и Китай представляют наибольшую угрозу для страны в сфере шпионажа.