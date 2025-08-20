О нас

Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана

Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана
Другие страны
20 августа 2025 г. 15:12
Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана
Foto: Sud.ua

Сегодня в Осло стартовал судебный процесс над гражданином Норвегии, работавшим охранником в посольстве США и обвиняемым в передаче секретной информации российской и иранской разведкам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно обвинительному заключению, 30-летний мужчина с марта 2024 года до своего ареста 20 ноября передавал данные о деятельности посольства в обмен на оплату в евро и биткоинах.

Следствие утверждает, что он предоставлял контактные данные дипломатов, их семей и сотрудников посольства, а также дипломатические номера автомобилей, планы этажей здания, процедуры безопасности и списки курьеров, сотрудничавших с норвежской разведкой.

В качестве доказательства обвинение представило электронное письмо, отправленное в российское посольство, где подсудимый написал, что у него есть "информация, которая может быть вам полезна".

Адвокат Ингер Задиг заявила, что ее подзащитный "раскаивается, но не является шпионом".

Судебный процесс продлится восемь дней. В случае признания вины мужчине грозит до 21 года тюрьмы.

Разведывательная служба Норвегии ранее неоднократно отмечала, что Россия, Иран и Китай представляют наибольшую угрозу для страны в сфере шпионажа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi