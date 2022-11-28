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Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу

Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу Бывший нацистский лагерь на Нормандском острове выставлен на продажу примерно за 48 000 долларов США.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 05:45
Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу

Бывший нацистский лагерь на Нормандском острове выставлен на продажу примерно за 48 000 долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на издание The Telegraph.

Нормандские острова Джерси и Гернси, расположенные недалеко от побережья Франции, были единственной британской территорией, оккупированной во время Второй мировой войны.

Лагерь находится на островке Олдерни к северу от Гернси. В нем есть несколько траншей, несколько артиллерийских станций, два бункера и многочисленные зубчатые стены. В лагере жили 24 солдат и три офицера из нацистской Германии.

Недвижимость предлагает "удивительную возможность владеть семью акрами истории Второй мировой войны". Она также имеет "превосходный" вид на море, сообщил The Telegraph представитель агентства недвижимости Bell&Co.

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