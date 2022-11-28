Бывший нацистский лагерь выставлен на продажу

Бывший нацистский лагерь на Нормандском острове выставлен на продажу примерно за 48 000 долларов США.
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Нормандские острова Джерси и Гернси, расположенные недалеко от побережья Франции, были единственной британской территорией, оккупированной во время Второй мировой войны.
Лагерь находится на островке Олдерни к северу от Гернси. В нем есть несколько траншей, несколько артиллерийских станций, два бункера и многочисленные зубчатые стены. В лагере жили 24 солдат и три офицера из нацистской Германии.
Недвижимость предлагает "удивительную возможность владеть семью акрами истории Второй мировой войны". Она также имеет "превосходный" вид на море, сообщил The Telegraph представитель агентства недвижимости Bell&Co.