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Бывший король Испании решил покинуть страну

Бывший король Испании решил покинуть страну Отрекшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну
Другие страны
4 августа 2020 г. 00:22
Бывший король Испании решил покинуть страну

Отрекшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну.

Как передает Report, об этом говорится в письме экс-главы государства монарху, опубликованном на сайте королевского двора.

"Сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании", - отмечается в письме Хуана Карлоса I.

Это заявление последовало после громкого скандала, связанного с возможной нелегальной деятельностью экс-главы государства.

"Я был королем Испании почти в течение 40 лет, и на протяжении всех этих лет я всегда хотел лучшего для Испании и для короны", - уточнил Хуан Карлос I. При этом он обратил внимание на "общественный резонанс, который создают некоторые события", связанные с его личной жизнью.

В свою очередь Филипп VI "хотел бы подчеркнуть историческую важность, которую представляет собой правление его отца", отмечается на сайте.

Как заверил адвокат Хавьер Санчес-Хунко, экс-глава государства будет находиться в распоряжении прокуратуры. "Хуан Карлос поручил мне сообщить, что, несмотря на его решение переехать в это время за пределы Испании, он в любом случае остается в распоряжении прокуратуры для любых процедур или действий, которые она сочтет целесообразными", - приводит заявление юриста агентство Europa Press.

82-летний Хуан Карлос I был главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Последние 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

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Версия на азербайджанском языке I Xuan Karlos İspaniya kralına ölkəni tərk etmək qərarını açıqlayıb

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