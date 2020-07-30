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Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19 Бывший кандидат в президентыСШАХерман Кейн скончался от коронавируса/
Другие страны
30 июля 2020 г. 19:05
Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

 Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавируса.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении на сайте политика.

"Херман Кейн - наш босс, друг, бывший многим из нас почти отцом, - скончался", - написал на сайте представитель Кейна Дэн Калабриз.

Кейн был госпитализирован 1 июля. Калабриз подтвердил, что у политика был коронавирус.

Кейну было 74 года. В прошлом он пережил рак 4-й стадии. Работал топ-менеджером компаний быстрого питания и руководителем в подразделениях Федеральной резервной системы. В 2011 году он баллотировался в президенты от республиканцев и одно время лидировал в опросах, но затем был обвинен в сексуальных домогательствах и вышел из борьбы.

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