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Бывший госсекретарь США Помпео стал советником японской Nippon Steel

Бывший госсекретарь США Помпео стал советником японской Nippon Steel Японская сталелитейная компания Nippon Steel наняла бывшего госсекретаря США Майка Помпео своим советником.
Другие страны
22 июля 2024 г. 19:22
Бывший госсекретарь США Помпео стал советником японской Nippon Steel

Японская сталелитейная компания Nippon Steel наняла бывшего госсекретаря США Майка Помпео своим советником.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch.

По данным, компания рассчитывает, что опыт Помпео и его связи облегчат завершение сделки по покупке американской U.S. Steel.

"Мы с нетерпением ждем возможности поработать вместе с ним, чтобы еще сильнее подчеркнуть, как приобретение U.S. Steel укрепит экономику страны и нацбезопасность", - говорится в сообщении.

Японская компания объявила о покупке американского конкурента в декабре за 14,1 млрд долларов. Сделка попала под пристальное внимание регуляторов. С начала года капитализация компании упала почти на 22%.

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