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    Бывший госсекретарь США Керри обвинил Трампа в подрыве американских интересов

    Джон Керри: ДональдТрамп последовательно разрушает репутацию США в мире

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп разрушает репутацию страны на мировой арене, а также наносит ущерб американским интересам своими высказываниями в адрес партнеров по НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

    "Я никогда раньше не слышал, чтобы президент (США - ред.) говорил что-либо столь странное и контрпродуктивное, как разглагольствования Трампа в адрес НАТО и Германии. Это было позорно, и это противоречит интересам США", - говорится в письменном заявлении, опубликованном Д.Керри в Twitter

    По его словам, Д.Трамп последовательно разрушает репутацию США в мире.

    Экс-госсекретарь отметил, что американский президент публично выставляет друзей США в качестве противников.

    "При этом нашего противника, нападающего на американскую демократию, представляет своим союзником, перед которым он лебезит. Почему?" - задался вопросом Керри.

    Он назвал поведение Трампа на саммите НАТО в Брюсселе недостойным "сильного, принципиального и мудрого лидера".

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