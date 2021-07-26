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Бывший главврач Белого дома предрек отставку Байдена

Бывший главврач Белого дома предрек отставку Байдена Конгрессмен, бывший главный врач Белого дома Рони Джексон считает, что есть повод «переживать за страну», потому что президент Джо Байден может не закончить свой законный президентский срок.
Другие страны
26 июля 2021 г. 08:26
Бывший главврач Белого дома предрек отставку Байдена
Джо Байден

Конгрессмен, бывший главный врач Белого дома Рони Джексон считает, что есть повод «переживать за страну», потому что президент Джо Байден может не закончить свой законный президентский срок.

Как передает Report, об этом Джексон написал в социальной сети в Twitter.

«Байдену следует пройти физический и когнитивный осмотр. Президент Трамп знал, почему Байден так этого боится?», — написал Джексон в Twitter. Он также прикрепил ссылку на петицию, где желающие могут потребовать проверки физического и ментального здоровья американского лидера.

Джексон также раскритиковал подход Байдена к борьбе с преступностью и отношению к реформированию полиции. По его словам, «демократические «лидеры» настолько гордятся собой», что их, похоже, не волнует, что жизнь их избирателей становится все менее безопасной.

Накануне на телеканале Fox News Джексон заявил, что с Байденом «что-то происходит».

«Я думаю, что он либо... уйдет в отставку, его могут убедить уйти в отставку в какой-то момент в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо придется использовать Двадцать пятую поправку (к Конституции США — определяет порядок установления временной недееспособности президента)», — сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Evin keçmiş baş həkimi Baydenin müayinədən keçməsini tələb edib

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