Бывший глава МИД Китая Цинь Ган умер в военном госпитале Пекина

Экс-министр перестал появляться на публике с 25 июня: его исчезновение породило массу слухов как в Китае, так и за его пределами.

Экс-министр перестал появляться на публике с 25 июня: его исчезновение породило массу слухов как в Китае, так и за его пределами.

Как передает Report со ссылкой на Politico, последний иностранный чиновник, которого принимал Цинь Ган — это замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По сведениям издания, Руденко мог сообщить руководству КНР, что Цинь Ган и несколько других чиновников сотрудничают с западными спецслужбами.

Официального комментария от китайских властей по поводу судьбы экс-министра не было.

Бывший глава МИД Китая оказался в центре скандала из-за романа с китайской журналисткой, которая работала в США. Там же родился сын чиновника, получивший американское гражданство.

После пропажи Циня Гана, примерно в одно время исчезли главнокомандующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбин и экс-заместитель Чжан Чжэньчжун. В октябре 2023 года был отправлен в отставку министр обороны Ли Шанфу. Всех их подозревали в сотрудничестве с западными спецслужбами.