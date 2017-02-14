 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший глава МИД Италии подозревается в причастности к отмыванию денег

    Финансовая гвардия страны конфисковала у гражданской жены Фини и двух членов ее семьи активы на 5 миллионов евро

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бывший министр иностранных дел Италии Джанфранко Фини стал фигурантом дела об отмывании денежных средств. 

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявили источники в правоохранительных органах страны.

    По информации СМИ, финансовая гвардия страны конфисковала у гражданской жены Фини и двух членов ее семьи активы на 5 миллионов евро. Они обвиняются в нарушениях трех статей итальянского уголовного кодекса, связанных с отмыванием средств и получением незаконной прибыли. Предполагаемые преступления совершались с 2008 года.

    Джанфранко Фини был главой МИД Италии в 2004-2006 годах в правительстве Сильвио Берлускони. С 2008 по 2013 год он занимал пост председателя нижней палаты парламента - Палаты депутатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi