Бывший глава МИД Италии подозревается в причастности к отмыванию денег

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бывший министр иностранных дел Италии Джанфранко Фини стал фигурантом дела об отмывании денежных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявили источники в правоохранительных органах страны.

По информации СМИ, финансовая гвардия страны конфисковала у гражданской жены Фини и двух членов ее семьи активы на 5 миллионов евро. Они обвиняются в нарушениях трех статей итальянского уголовного кодекса, связанных с отмыванием средств и получением незаконной прибыли. Предполагаемые преступления совершались с 2008 года.

Джанфранко Фини был главой МИД Италии в 2004-2006 годах в правительстве Сильвио Берлускони. С 2008 по 2013 год он занимал пост председателя нижней палаты парламента - Палаты депутатов.